Klimaschutz : Fahrraddemo – Fridays for Future meldet sich zurück

Fahrraddemo – Fridays for Future meldet sich zurück

Erstmals seit viele Monaten meldet sich die Klimaschutzbewegung Friday for Future in der Öffentlichkeit zurück. Gewählt wurde die Form der Fahrrad-Demonstration – aus Gründen des Infektionsschutzes.

(svs) Knapp 80 Teilnehmer zählte die Krefelder Demonstration zum weltweiten Klimastreik von Fridays for Future am Freitag. Aufgrund der weiter ernsten Corona-Lage mit Inzidenzen über 100 hatten die Organisatoren einmal mehr zu einer Fahrrad-Demonstration aufgerufen. Lediglich je zwei Teilnehmer fuhren nebeneinander, überdies herrschte während der gesamten Strecke Maskenpflicht. Die Polizei zeigte sich in jeder Hinsicht mit der Disziplin der Demonstranten zufrieden.