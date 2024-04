Radstation am Krefelder Hauptbahnhof So wird das Fahrrad frühlingstauglich

Wem das alles zu viel ist, der kann auf das Angebot des Frühlingschecks der Radstation zurückgreifen. Für 29,50 Euro wird das Rad gecheckt und obendrein noch geputzt. Generell sollte einmal im Jahr eine Überprüfung erfolgen, wobei Vielfahrer das jedes halbe Jahr machen sollten. Generell repariert die Radstation auch alle Räder, E-Bikes inbegriffen. Für die Zeit der Reparatur kann gegen eine Kaution von 50 Euro auf ein Leihrad zurückgegriffen werden. Ab Reparaturen, die die 100 Euro Grenze überschreiten, ist das Leihrad kostenfrei, darunter fällt ein kleiner Obolus an. Im Radshop der Radstation können die Kunden zudem gebrauchte Räder sowie Zubehör und Ersatzteile kaufen. Wer Räder benötigt, weil beispielsweise Freunde zu Besuch kommen und man gemeinsam Radtouren unternehmen möchte, aber die hauseigenen Fahrräder nicht ausreichen, kann den Leihservice der Radstation nutzen. Die Leihgebühr für normale Räder beträgt acht Euro pro Tag. Dazu kommt eine Kaution von 50 Euro. E-Bikes schlagen mit 25 Euro pro Tag und einer Kaution von 100 Euro zu Buche. Die Radstation bietet zudem Berufspendlern, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dort auf den Zug umsteigen, Sicherheit in Form von bewachten und trockenen Fahrradstellplätzen an. Pro Tag liegen die Kosten bei einem Euro, pro Monat sind es zehn Euro und wer für ein ganzes Jahr bucht zahlt 90 Euro.