Alkohol und Drogen in Krefeld Fahrerflucht – Auto brennt nach Unfall

Nach einer Unfallflucht ist in Krefeld ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bog am Sonntagabend, 26. November, um 21.40 Uhr, ein Mann mit seinem Pkw von der Hülser Straße nach links auf die Blumentalstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Fußgängerampel. Die Ampel sowie der Wagen wurden dabei stark beschädigt, was den Krefelder aber nicht daran hinderte, mit seinem Auto vom Unfallort zu fliehen. Die Flucht endete jedoch schon wenige hundert Meter später, als das Auto Feuer fing und der Fahrer gezwungen war auszusteigen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt. Den 41-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.