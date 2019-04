15 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit : Die Fahrradpendlerin

Astrid Weiland arbeitet in Lörick, wohnt aber in Fischeln. Den Weg zur Arbeit legt sie täglich auf dem Fahrrad zurück. Die Tour für den Hin- und Rückweg von insgesamt zwei Stunden nimmt sie gerne in Kauf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Fischelnerin Astrid Weiland fährt jeden Tag 15 Kilometer mit dem Fahrrad nach Lörick zur Arbeit – ganz ohne Berufsverkehr. Nach einer Stunde Frischluft kommt sie verschwitzt an ihr Ziel; erst dann beginnt der Tag im Kindergarten. Und abends dann das gleiche wieder zurück.

Astrid Weiland hasst es im Stau zu stehen. Das Autofahren sei einfach lästig. Und dann kommt noch die ewige Parkplatzsuche hinzu. Also steigt sie auf ihr Treckingrad. Von Frühling bis Spätsommer pendelt die 57-Jährige mit dem Fahrrad zur Arbeit. Von Fischeln durch Osterath und Meerbusch bis nach Lörick. Das sind täglich 30 Kilometer. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Die Streckenbedingungen sind nicht die Besten. Dennoch will Astrid Weiland nur so selten wie möglich das Auto benutzen. „Mit dem Auto brauche ich im Berufsverkehr genauso lange zur Arbeit wie mit dem Rad. Das muss man sich mal vorstellen“, sagt Weiland.

Täglich wechselt sie ihre Routen. Mal fährt sie am Rhein entlang, mal durch die Städte. Frei nach Schnauze und wie es ihr Zeitplan erlaubt. Damit sie pünktlich um acht Uhr im Kindergarten, in dem sie arbeitet, ist, muss Weiland zeitig losfahren. Eineinhalb Stunden nimmt sie sich für die Strecke Zeit. Damit ist auch immer ein Puffer einkalkuliert, falls unterwegs etwas passieren sollte. Ihr Erste-Hilfe-Fahrradtäschchen hat sie in fünf Jahren glücklicherweise erst einmal gebraucht, als sie bei einer Ampel mit dem Fuß von der Pedale abgerutscht ist und sich ihre Zehen verletzt hat. „Es war Hochsommer und ich hatte Sandalen an“, erklärt sie sich. Der letzte Sommer war so heiß, dass eine Wasserflasche pro Fahrt nicht ausreicht. Das weiß Weiland aus Erfahrung. „Einmal bin ich dehydriert, das kann so schnell passieren“, sagt sie.