Fahndung der Polizei Krefeld Nebelanlage verhindert Überfall auf Tankstelle in Hüls

Krefeld · Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem Mann, der am 1. April, gegen 20 Uhr mit einem Teleskopschlagstock in der Hand den Verkaufsraum einer Tankstelle in Hüls betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert hat.

27.04.2023, 10:53 Uhr

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

(jon) Wie die Polizei damals mitteilte, hatte der Unbekannte am Abend den Geschäftsbereich der die Tankstelle betreten. Hierbei bedrohte er den Angestellten mit einem Schlagstock und wollte die Tageseinnahmen. Doch der Angestellten löste einen Alarm aus, welcher ebenfalls die Vernebelungsanlage im Verkaufsraum aktivierte. Der Räuber flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß über die Klever Straße in Richtung Süden. Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand. Der Täter ist zwischen 18 und 22 Jahre alt, trug eine weiße Jogginghose, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze und schwarze Turnschuhe. Hinweise von möglichen Zeugen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

