Kommentar : Kritiker machen es sich zu einfach

Krefeld Das Krefelder Stadthaus macht nun Schlagzeilen in der Fachwelt.

Es war absehbar, dass Architekturfachleute über die Entscheidung des Krefelder Rates gegen eine Sanierung des Stadthauses herfallen würden. Natürlich wäre es wünschenswert, das Werk eines modernen Klassikers wie Egon Eiermann zu erhalten. Nur: Die Gründe, die den Rat bewogen haben, von einer Sanierung abzusehen, sind nicht vom Tisch zu wischen. Der Krefelder Fall wirft vielmehr in aller Schärfe die Frage auf, wie hoch der Denkmalschutz in Deutschland Kosten und Hürden für eine Sanierung treiben will.

Zu den Krefelder Besonderheiten gehörte es ja, dass sich bei einer Markterkundung der Stadt keine Firma gefunden hat, die Interesse an dem Auftrag signalisiert hat. Heißt: Niemand wollte das Risiko der Sanierung eingehen, weil sich ganz offenbar niemand zutraute, den Kostenrahmen verlässlich abzuschätzen. So etwas hat Gründe. Die Maxime des Materialerhalts um fast jeden Preis im deutschen Denkmalschutz wendet sich manchmal eben gegen die Gebäude, die erhalten werden sollen. Bis heute ist nicht klar, warum sich Denkmalschutz und Stadt nicht auf eine Linie bei der Sanierung einigen konnten. Man muss die Debatte nicht wiederholen, entscheidend ist: Am Ende trauten sich weder Politik noch Fachfirmen, das Stadthaus unter Denkmalbedingungen zu sanieren. So erwächst aus der Kritik der Deutschen Bauzeitung auch eine Rückfrage an die Expertenwelt: Müssen Denkmalschützer ihre Ansprüche zurückschrauben?