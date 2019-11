Wirtschaft : Fachkräftemarkt: Island soll Vorbild für die Region Krefeld werden

Krefeld Für Krefeld, Mönchengladbach und die Kreise Viersen und Neuss gibt es bis zum Jahr 2030 einen Fachkräftemangel von 15,5 Prozent. Aktuell liegt er bei 6,9 Prozent.

Wer 1964 geboren ist, erreicht 2031 das gesetzliche Renteneintrittsalter. Der Geburtenjahrgang 2008 ist im selben Jahr etwa so alt, dass er nach Ausbildung oder Studium in den Arbeitsmarkt eintritt. Das Problem dabei: 1964 sind in NRW noch doppelt so viele Kinder zur Welt gekommen wie 2008 (300.405 gegenüber 150.007). Größer werdende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt sind somit nicht vermeidbar.

Die Erfolge anderer OECD-Länder im Kampf gegen den Fachkräftemangel machen jedoch Mut. Das größte noch nicht ausgeschöpfte Potenzial für Nordrhein-Westfalen sieht IHK NRW bei der Erwerbsbeteiligung älterer Fachkräfte. In NRW sind 69,3 Prozent der 55 bis 65-jährigen erwerbstätig. Vorbild ist in dieser Hinsicht Island mit 80,7 Prozent Erwerbsbeteiligung.

In dieser Auffassung liegt ein Gesinnungswandel. Es ist noch nicht lange her, dass die Unternehmen ihre älteren Arbeitnehmer nur allzu gerne in den Vorruhestand geschickt haben. Nunmehrt rechnet die IHR vor, falls es NRW gelinge, das isländische Niveau zu erreichen, entspräche das einem Plus von 296.400 Fachkräften. Weitere Potenziale bestehen etwa in der Erhöhung der Vollzeitquote von Frauen (278.900 mögliche zusätzliche Fachkräfte), der Fachkräfteeinwanderung (174.900) und der Nachqualifizierung von Menschen ohne Berufsabschluss (77.000).