Busfahrer fehlen in Krefeld : Fachkräftemangel - viele Schülerfahrten fallen aus

Busfahrer fehlen in Krefeld

Krefeld Nach den Ferien können lediglich 56 von wöchentlich 138 Fahrten sichergestellt werden. Das teilt das zuständige Unternehmen jetzt mit.

Nach aktueller Auskunft des Unternehmens wird es unmittelbar nach den Ferien lediglich 56 von wöchentlich 138 Fahrten sicherstellen können. Dabei sei es dem Unternehmen aus logistischen Gründen nicht möglich, die Fahrten gleichmäßig auf die Schulen zu verteilen, so dass die Schulen in unterschiedlichem Maß betroffen sind.

Die Verwaltung arbeite weiterhin an Lösungen, die Fahrten schnellstmöglich in einem zumindest größeren Umfang wieder durchführen zu können. Dies gestalte sich jedoch sehr schwierig, denn alle Nachfragen bei anderen Unternehmen und auch in anderen Städten hätten ergeben, dass im Bereich der Fahrer für Busse ein massiver Fachkräftemangel besteht.