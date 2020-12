Facebook-Jahresrückblick : Brand im Krefelder Affenhaus war eines der bewegendsten Themen 2020

Krefeld Der verheerende Brand im Krefelder Affenhaus hat nicht nur die Menschen in Krefeld erschüttert: Facebook zählt das Unglück in seinem Jahresrückblick zu den meist diskutierten Themen 2020.

Auch im Netz wurde viel über die Tragödie gesprochen: Dass die Katastrophe in den sozialen Medien häufig thematisiert wurde, zeigt Facebook in seinem Jahresrückblick. Dort steht der Brand im Affenhaus auf Platz drei der Themen, die die Menschen in Deutschland auf Facebook - abseits von der Corona-Pandemie - am meisten thematisiert haben.