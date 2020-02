Zoo Krefeld : Zoo-Helfer-Gruppe schließt wegen Anfeindungen

Neben Anteilnahme gibt es auch viel Kritik von Tierrechtlern am Zoo. Oft ist der Ton vergiftet. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Krefeld Die Facebookgruppe mit rund 5600 Mitgliedern, die sich nach dem Brand im Zoo gegründet hatte, wurde von den Gründern geschlossen.

In der Folge verschärfte sich der Ton immer mehr. „Einerseits wurde der Aufwand der Administrierung größer, andererseits mussten wir anfangen, Beleidigungen und Drohnungen zu löschen. Erst habe ich noch Kommentare dazu geschrieben, aber schnell nahm es Überhand, und es fehlte die Zeit“, sagt die Hobby-Fotografin, die auch immer mehr mit dem Problem konfrontiert war, dass urheberrechtlich geschützte Bilder gepostet wurden.

„Wir mussten da auch aufpassen, möglicherweise sind wir in der Haftung“, sagt Ortlepp. Der Ton wurde so rau, dass sie mehrfach Wortmeldungen als „hatespeech“ (bedeutet soviel wie Hassmeldungen) an Facebook meldete. „Andere Posts habe ich gesichert. Noch war ich nicht bei der Polizei, behalte mir aber Anzeigen wegen Beleidigung vor“, sagt die junge Frau. Irgendwann entschieden die Gruppengründer und -verwalter, dass die Situation nicht mehr zu kontrollieren war. „Wir haben dann eine neue Gruppe gegründet und die alte geschlossen“, sagt sie.