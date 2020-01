Druck und Papier : Klebespezialist kommt bei Messe groß raus

Die Baumer hhs GmbH präsentiert sich auf der Drupa in Düsseldorf als Vorreiter bei der Produktion von Maschinen für moderne Verpackungen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Baumer hhs GmbH gehört zu einem kleinen Kreis von Unternehmen, die auf einer besonderen Plattform der Messe Drupa 2020 in Düsseldorf in die Zukunft gerichtete Lösungen für die Verpackungsindustrie vorstellen dürfen. Nachhaltigkeit und sorgsamer Umgang mit Ressourcen stehen dabei im Zentrum

Die Baumer hhs GmbH hat sich erfolgreich in einer Nische durchgesetzt. In einigen Bereichen der Klebetechnik ist sie Weltmarktführer. Rund um den Globus werden Verpackungen und Druck-Erzeugnisse mit Maschinen aus Krefeld verklebt. Punktgenau, dosiert und überprüft. Ein integriertes Kamera- und Sensorensystem sorgt für die Qualitätskontrolle. Denn Fehler können teuer werden, sogar die Existenz einer Firma bedrohen. Besonders sensibel sind Verpackungen für die pharmazeutische Industrie. Ein falscher Beipackzettel in einer Schachtel mit Medikamenten für den US-amerikanischen Markt und der Hersteller kann in Anbetracht der dort üblichen, gigantischen Schadensersatzurteile unter Umständen Insolvenz anmelden.

Doch die Zeit steht nicht still. Die Herausforderungen haben sich verändert. Das Krefelder Unternehmen zählt zu den auserwählten Firmen, die Lösungswege aufzeigen können. Baumer hhs ist ‘Advanced Partner’ der Sonderschau touchpoint packaging auf der Messe Druck und Papier „drupa“ 2020 vom 16. bis 26. Juni in Düsseldorf.

Info Baumer hhs hat auch einen eigenen Stand Über seine Beteiligung am touchpoint packaging 2020 in Halle 3 hinaus ist Baumer hhs auf der Drupa 2020 mit einem Messestand in Halle 6 (Stand A40) vertreten. Auch dort präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen für den Klebstoffauftrag und die zugehörige Qualitätssicherung für unter anderem die Faltschachtelproduktion und die Druckweiterverarbeitung. www.baumerhhs.com

Die Zukunft der Verpackungsproduktion wird zunehmend durch den demografischen Wandel, steigenden Anspruch umweltfreundlicher zu handeln und immer schnellere technische Innovationen beeinflusst. Der auf der Drupa 2020 eingerichtete Touchpoint Packaging soll aufzeigen, wie innovative Drucktechnologien die Zukunft der Verpackung mitgestalten können. Vom Steering Committee wurden dazu über 20 konkrete Projekte definiert, die die wesentlichen Kernthemen im Zusammenhang mit der Verpackungs-Produktion aufgreifen.

„In dieser, von schnellem Wandel gekennzeichneten Welt soll der Drupa Touchpoint Packaging ein Besuchererlebnis sein, das Anregungen und Inspirationen zu den relevanten Herausforderungen für Verpackungslösungen der Zukunft bietet.“ So formuliert es die Messe Düsseldorf in einer Mitteilung.

Als marktführender Anbieter innovativer Klebstoffauftragssysteme für unter anderem die Faltschachtelherstellung und Druckweiterverarbeitung bringt das Krefelder Unternehmen Baumer hhs sein langjähriges Praxis-Know-how in dieses Projekt der Messe ein, mit dem es die Zukunft der Verpackungsherstellung mitgestaltet. Dabei legt Baumer hhs auf dem touchpoint packaging einen Fokus auf den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in der Verpackungsherstellung von morgen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Partner des touchpoint packaging gemeinsam mit anderen Industriepartnern die Chance haben, unsere Ideen für mehr Nachhaltigkeit in einer umweltbewussten und zukunftsorientierten Verpackungsproduktion auf der Drupa 2020 an exponierter Stelle vorzustellen“, sagt Andreas Brandt, Marketing-Manager bei Baumer hhs. Das Unternehmen werde in dieser Sonderschau zwei konkrete Projekte präsentieren, die den hohen Erwartungen der Messe und ihrer Besucher gerecht werden sollen. „Je weniger Klebstoff in der Verpackungsherstellung eingesetzt werden muss, desto besser die Ökobilanzen der einzelnen Verpackungen und der Verpackungsprozesse. Das Optimieren des Klebstoffeinsatzes in industriellen Anwendungen zählt seit je her zu den Kernkompetenzen unseres Unternehmens, das hier als Pionier immer wieder wegweisende Lösungen auf den Markt gebracht hat. Auf dem touchpoint packaging werden wir in einem Projekt demonstrieren, wie Verpackungshersteller ihren Klebstoffverbrauch reduzieren können, ohne bei der Qualität und Haltbarkeit ihrer Verklebungen Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. Zudem präsentieren wir hier unsere GlueCalc-App für Smartphones, mit der Hersteller schnell und einfach die Kostenersparnis und die Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Emissionen berechnen können, wenn sie Verpackungen mit Klebstoffpunkten statt mit Klebstoffraupen verkleben“, kündigt Brandt an.

Das Unternehmen Baumer hhs in Uerdingen öffnet seine Türen zur Langen Nacht der Industrie. Zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit und informieren sich über das Geschäftsfeld. Foto: Dirk Jochmann-Germany-47807 Kref