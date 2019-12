Maschinenbau : Saurer-Exportquote beträgt 99,9 Prozent

Krefeld Der Maschinenbauer Saurer Technologies lebt vom Export: Die Hauptabsatzmärkte sind China, USA und Türkei. Die politischen Querelen beeinträchtigen nach Jahren des Wachstums mit einem Rekordjahr 2018 aktuell das Geschäft. Der Markt ist zurückhaltend.

Der Krefelder Standort am Weeserweg 60 hat Tradition. Seit 1904 werden dort Maschinen für die Textilindustrie gebaut – lange Zeit unter dem Namen Volkmann, jetzt als Saurer Technologies GmbH & Co KG, die zur schweizerischen Saurer AG gehört. Seit 2013 gehört die Aktiengesellschaft zur chinesischen Jinsheng Gruppe. In Krefeld arbeiten rund 220 Beschäftigte in Produktion, Forschung und Entwicklung, Lager, Verwaltung und Verkauf. Alle vier Jahre zu den großen Messen bringt Saurer eine neue Generation von Zwirnmaschinen für verschiedenste Anwendungen auf den Markt. Gerade erst ist ein modifiziertes Exemplar zur Herstellung von Seidengarn für das Weben des Heiligen Tuches der Kaaba in Mekka in der Auslieferung (wir berichteten).

Den Hauptumsatz generiert das Unternehmen in den Branchen Bekleidung, Teppichherstellung, Reifenproduktion und Spezialisten für so genannte Technische Anwendungen wie Segeltücher, Transportbänder, Kunstrasen oder Big Bags. Das neueste Segment bedient Platinenhersteller mit Maschinen für Glasgarne für Leiterplatten. „Wir haben eine große Entwicklungsmannschaft, um Kundenwünsche zu erfüllen“, sagte Gerd Pöhlmann, Senior Vice President für Verkauf und Marketing. „Wir exportieren zu 99,9 Prozent.“

Info Saurer stellte erste Luftspinnmaschine vor In der internationale Textilmaschinenausstellung ITMA 2019 in Barcelona stellte Saurer ihre erste Luftspinnmaschine vor. Durch die Erweiterung des Spinnvorbereitungsprozesses um den Arbeitsschritt Strecke kommt das Unternehmen dem Ziel näher, Komplettlösungen aus einer Hand für die Textilindustrie anzubieten. Die nächste Leitmesse für die Branche ist 2023 in Mailand.

Die Produktionsstandorte für die Zwirnmaschinen sind Krefeld und in China. Standard-Ausführungen werden in Fernost hergestellt, die modernen High-End-Formate kommen aus der Seidenstadt. In einem eigenen Labor werden die Garne aus Kunststoff, Glas, Seide und Baumwolle getestet. Reißfestigkeit, Glätte, Temperaturwiderstände – alle möglichen Parameter kommen auf den Prüfstand.

Für andere Kunden ist der Energieverbrauch wichtig, für wieder andere der Automatisierungsgrad. „Eine unserer Maschinen spart jährlich 15.000 Euro, bei sechs Maschinen in einer Halle kommt eine spürbare Summe zusammen“, sagte Verkaufsleiter Ferdinand Klein. Für Abnehmer mit hohen Personalkosten rechnen sich Saurer-Entwicklungen, die überwiegend automatisiert funktionieren. „Wir stellen uns auf die Erfordernisse der Kunden ein“, betonte Klein.

In den zurückliegenden Jahren ging es geschäftlich stetig aufwärts. 2018 verbuchten die Krefelder ein Rekordumsatzjahr. 130 bis 140 Millionen Euro kommen jährlich zusammen. Die Saurer AG bewegt sich deutlich jenseits der Milliardengrenze.