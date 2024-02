Am 21. Februar in der Kufa Großer Thementag Nahost - Experten diskutieren

Auf dem Podium sitzt Florian Beer, Lehrer im Ruhrgebiet und pädagogischer Mitarbeiter von SABRA bei der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. SABRA ist eine von mehreren Anlaufstellen für Betroffene von Antisemitismus und Ansprechpartnerin für Schulen in NRW. Sein Gesprächspartner ist Hakki Arslan, muslimischer Theologe und Postdoc-Mitarbeiter am Institut für Arabistik und Islamwissenschaft an der Universität Münster. Er hat an der Goethe-Universität Frankfurt seinen Abschluss gemacht in Islamischer Religionswissenschaft, jüdisch-christlicher Religionswissenschaft sowie in Mittlerer und Neuerer Geschichte. Unter dem Motto „Wir bleiben im Gespräch“ wollen sie gemeinsam die Vielfalt und Tiefe der Themen rund um Nahost erkunden bei einem „Abend des Wissensaustauschs und der gegenseitigen Verständigung“.