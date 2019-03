Informationen zu Darmkrebs: Telefonaktion: Viele unterschätzen Darmkrebs

Experten des Helios Klinikum und zwei niedergelassene Ärztinnen haben die wichtigsten Fragen unserer Leser beantwortet.

Darmkrebs ist nach Lungenkrebs die zweithäufigste Todesursache, jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 60.000 Menschen daran. Noch immer gehen zu wenig Menschen zur Vorsorge und lassen regelmäßig eine Darmspiegelung machen. Bei der RP-Telefonaktion haben fünf Mediziner, darunter Experten vom Helios Klinikum Krefeld und niedergelassene Gastroenterologen, die Fragen der Leser beantwortet. Wir haben die wichtigsten Themen zusammengefasst.

Was zahlt die Krankenkasse?

Für gesetzlich Versicherte ab 55 Jahren bezahlt die Krankenkasse zwei Darmspiegelungen zur Vorsorge im Abstand von zehn Jahren. Wer ein erhöhtes Risiko hat, an Darmkrebs zu erkranken, bekommt die Untersuchung bereits früher bezahlt. Wird eine Spiegelung aufgrund eines Verdachts nötig, übernimmt die Kasse die Kosten. Den Stuhltest zahlen die Kassen alle zwei Jahre.

Bei etwa 30 Prozent der Darmkrebsfälle liegt eine genetische oder familiäre Belastung zugrunde. Auch wer an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leidet erkrankt häufiger an Darmkrebs. Zusätzlich können Faktoren wie ungesunde Ernährung (zu viel rotes Fleisch, fettige Mahlzeiten), Bewegungsmangel und Rauchen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, bösartige Polypen zu entwickeln.

Woher weiß ich, ob ich an Darmkrebs erkrankt bin?

Wichtig ist, wie tief der Tumor in die Darmwand rein gewachsen ist und ob andere Organe betroffen sind. In einem Frühstadium ist der Krebs gut heilbar. Bösartige Polypen können minimalinvasiv abgetragen werden, die Chancen auf Heilung liegen hierbei bei bis zu 95 Prozent. Selbst in höheren Stadien kann der Tumor noch behandelt werden, weil es mittlerweile neue Therapien gibt, um Metastasen zu verkleinern.