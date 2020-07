Kommunalwahl : Ex-SPD-Mann tritt als Einzelbewerber bei Kommunalwahl an

Krefeld Er hat seinen Wahlkreis zweimal direkt geholt und sich 2014 mit der SPD_Fraktion überworfen. Jetzt tritt Christoph Aretz als Einzelbewerber an und rechnet sich Chancen aus.

(vo) Es ist eine Seltenheit: Krefeld hat den ersten Einzelbewerber für die Kommunalwahl im September. Der frühere SPD-Ratsherr Christoph Aretz tritt im Wahlbezirk 31 (Gartenstadt/ Elfrath) ohne Parteibindung an. Er glaubt an seine Chance, es in den Rat zu schaffen: „Ich habe als SPD-Bewerber den Wahlbezirk 31 bei den Kommunalwahlen 2009 und 2014 mit absoluter Mehrheit gewonnen. Ich bin davon überzeugt, dass die großen Verbesserungen in Gartenstadt auch durch meine aktive Mithilfe zustande gekommen sind.“ In einem Punkt sieht er sich bei der Wahl benachteiligt: Einzelbewerber stehen ganz am Ende des Wahlzettels.