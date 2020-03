Bayer-Fußballer Frank Kirchhoff : Ex-Profi eröffnet Krefelds erste Kältesauna

Frank Kirchhoff Tochter Alina steigt zu Demonstrationszwecken in die Kältetonne von Krefelds erster Kältesauna an der Oberdießemer Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Projekt K hat Ex-Fußballprofi Frank Kirchhoff seine Geschäftsidee an der Oberdießemer Straße genannt und zusätzlich zu den Mietkosten für die Stickstofftanks allein 60.000 Euro für die Anschaffung des Geräts investiert.

Wo ist es in Krefeld eisig kalt? In höheren Gefilden auf dem Egels- oder vielleicht auch Hülser Berg werden einige vermuten, anderen tippen womöglich auf das windige Ufer am Rhein in Uerdingen. Knapp daneben. Seit einigen Tagen liegt dieÖrtlichkeit im Projekt K an der Oberdießemer Straße 24. Dort herrschen an einem speziellen Ort minus 196 Grad Celsius.