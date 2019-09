Wirtschaftsforum von RP und IHK : Gabriel: Deutschland verliert den Anschluss

Krefeld Sigmar Gabriel beeindruckte beim Wirtschaftsforum Impulse von Rheinischer Post und IHK. Die Halle von Mercedes Herbrand war mit rund 400 Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft dicht besetzt.

Mit einer beeindruckenden, in Teilen aufrüttelnden Rede hat der ehemalige Vizekanzler, Ex-SPD-Chef und frühere Außenminister Sigmar Gabriel die rund 400 Gäste des 14. Wirtschaftsforums „Impulse“ für sich eingenommen. Er skizzierte eine rasant sich ändernde Welt und warnte davor, dass Deutschland den Anschluss an Länder wie China verliert. „Wir dürfen nicht zu sehr im Heute zu Hause sein“, sagte er, „wir beschäftigen uns mit dem Heute, andere mit dem Morgen.“

Gabriel, der leger in Jeans, Sakko und ohne Krawatte 50 Minuten frei redete und mehrfach Applaus erntete, lobte Industrie und Mittelstand und warnte davor, beides zu demontieren, sprach sich etwa für niedrigere Unternehmensteuern aus. Er forderte Klimaschutz mit Augenmaß ohne Symbolpolitik und schonenden Umgang mit der Autoindustrie trotz der Betrügereien: „Wir gehen mit der Autoindustrie um, als hätten wir eine zweite im Keller“, sagte er. Er beklagte, dass man sich in Deutschland zu sehr mit den 15 Prozent auseinandersetze, die gestört seien, und zu wenig mit den 85 Prozent, die normal ihrem Leben nachgingen. „Mein Gefühl ist, dass wir die Balance, die Gewichte aus dem Blick verlieren.“

Für die Zukunft forderte er vor allem Investitionen in Bildung und Forschung. „Wir haben als Land kaum Bodenschätze. Alles, was wir haben, ist das, was wir in den Köpfen haben. Dass wir den Verteidigungshaushalt erhöhen, mag richtig sein. Aber wenn wir hierfür 40 Milliarden haben, dann müssen 20 Milliarden mehr für Bildung auch drin sein“, forderte er.