Evonik in Krefeld Superabsorber GmbH – der Weg in die Zukunft

Noch steht in luftiger Höhe am Industriestandort am Bäkerpfad in Krefeld der Schriftzug Evonik auf dem Schild: Das soll aber nicht so bleiben. Der Konzern mit Sitz in Essen will den Hersteller von Superabsorber veräußern. Der Stoff, der Feuchtigkeit gut bindet, ist unter anderem in Baby-Windeln enthalten. Die Vorbereitungen zum Verkauf des wichtigen Standorts Krefeld, in dem 490 von mittlerweile 750 Beschäftigten einer neu gegründeten Superabsorber GmbH für Deutschland und weiteren Kräften in der Superabsorber LLC für die Vereinigten Staaten arbeiten, sind bereits weit gediehen. Der Evonik Konzern schnürte im vorvergangenen Jahr ein Paket, für das er Interessenten zu finden hofft. Dafür hat der Vorstand in Essen die Superabsorber GmbH auch personell ausgestattet. Zuvor als Geschäftseinheit Baby Care von Evonik hat die Zentrale als Dienstleister noch die Aufgaben in der Personalentwicklung, Finanzen, Informatik. Kommunikation und Recht übernommen. Jetzt ist die neue Gesellschaft so ausgestattet, dass sie vollumfänglich alleine tätig werden kann.