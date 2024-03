Neuer Eigentümer kommt aus Luxemburg Evonik verkauft Superabsorber-Werk in Krefeld

Angekündigt war der Schritt schon lange: Am gestrigen Montag informierte die Evonik AG die Belegschaft über den Verkauf des Krefelder Superabsorber-Werkes am Bäkerpfad an die in Luxemburg ansässige International Chemical Investors Group (ICIG). 490 Beschäftigte in Krefeld bekommen nach Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zum Erwerb Mitte dieses Jahres einen neuen Arbeitgeber. Eine Überraschung ist der neue Eigentümer nicht, hat er doch im Sommer vergangenen Jahres bereits ein Werk in Lülsdorf übernommen.