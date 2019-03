Theater Krefeld: Die Tragödie einer Schönheitsberaterin

Krefeld „Everything beautiful – Für immer schön“ zeigt den Niedergang einer einst erfolgreichen Frau – und das Scheitern in einer Scheinwelt der Selbstoptimierung. Eine Groteske mit tragischem Ende und eine Paraderolle für Esther Keil.

Eine Frau mit Gitarre singt John Denvers „Take me home country roads“. Mehr amerikanische Provinz geht kaum. Im Mittleren Westen der USA hat Noah Haidle sein Stück „Everything beautiful – Für immer schön“ angesiedelt. Der Dramatiker ist 1978 in Michigan geboren, dort wo Automobil- und Musikindustrien den amerikanischen Traum nährten und seit den Krisenjahren auch den Alptraum jener, die zwischen den Sprossen der Karriereleiter durchrutschen. Haidles Figur der Kosmetikberaterin Cookie, die von Haustür zu Haustür tippelt, um ihre Produkte anzupreisen, hat das amerikanische Prinzip von den Haarspitzen bis zu den blutig gelaufenen Zehen verinnerlicht: „Man nimmt sich, was man will auf dieser Welt“, sagt sie und puscht sich zu unerschütterlichem Optimismus. „Showtime! Lächeln!“ ist ihr Mantra. Jeder ist seines Glückes Schmied.