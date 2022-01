Christentum : „Sabbat“ – Evangelische Allianz lädt zu Gebetswoche ein

Krefeld Vom 9. bis zum 16. Januar gibt es besondere Gottesdienste und eine „Jesus Celebration“ für Jugendliche. Die Evangelische Allianz wurde 1846 in London als Verbund evangelischer Christen und Werke gegründet.

Die Evangelische Allianz lädt wieder zur Krefelder Gebetswoche ein – diesmal unter dem Motto „Sabbat – Leben im Rhythmus Gottes“ – mit einer Reihe von Gottesdiensten in der Zeit vom 9. bis zum 16. Januar. Diese Woche findet zum nun 176. Mal statt . „Inmitten einer beschleunigten Welt wollen wir neu entdecken, wie wichtig Zeiten der Ruhe sind. Täglich fokussieren wir uns auf einen Aspekt des Sabbats als Vorlage für den christlichen Sonntag“, heißt es in der Einladung; Themen in den Gottesdiensten sind etwa Barmherzigkeit, Freude, Großzügigkeit und Hoffnung. „Betend wollen wir positive Akzente in unserer Gesellschaft setzen“, heißt es.