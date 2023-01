Versandhändler hat Europazentrale in Krefeld angesiedelt Galaxus erobert von Krefeld aus Europa

Es ist noch keine Woche her, dass der Online-Versandhändler Galaxus angekündigt hat, von Krefeld aus nicht nur die Märkte in Deutschland und Österreich zu versorgen, sondern ab sofort auch die Kunden in Frankreich zu bedienen. Am Mittwoch informierte das Unternehmen mit Muttergesellschaft in der Schweiz, dass nun auch Italien aus der Seidenstadt mit Waren beliefert wird. Galaxus setzt damit seine im vorigen Jahr angekündigte Strategie, Krefeld zu seinem europäischen Drehkreuz zu machen, mit Tempo in die Tat um.