Europawahlkampf in Krefeld Prominenter Besuch – Martin Schulz spricht im Stadtwald

Schulz war von 1999 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments und von 2012 bis 2017 EU-Parlamentspräsident. Er strebte zunächst das Amt des mächtigen EU-Kommissionspräsidenten an, unterlag dann aber Jean-Claude Juncker. 2017 trat er als Kanzlerkandidat seiner Partei an, deren Vorsitzender er von 2017 bis 2018 war. In der Bundestagswahl 2017 erreichte die Partei mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegsgeschichte – und das, obwohl die SPD nach Schulz’ Nominierung eine kurze Zeit des Aufschwungs mit sehr guten Umfragewerten hatte.