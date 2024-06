Praktisches zur Europawahl 2024 Was man für die Stimmabgabe in Krefeld am Sonntag wissen muss

Krefeld · Am Sonntag ist in Deutschland Wahltag zum EU-Parlament – es gibt immer wieder Unvorhergesehenes. Was, wenn die Wahlbenachrichtigung weg ist oder man es nicht geschafft hat, seine Briefwahlunterlagen rechtzeitig einzuwerfen? Was man zur Stimmabgabe in Krefeld wissen muss.

08.06.2024 , 05:15 Uhr

Blick auf einen Muster-Wahlzettel im Land Nordrhein-Westfalen für die Europawahl am 9. Juni. Foto: Andreas Gruhn/Carsten Pfarr