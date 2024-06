Europawahl 2024 CDU gewinnt in Krefeld, die Grünen stürzen ab

„Unerfreut, aber gefasst und hoffnungsvoll“ bezeichnete Stephan Hagemes, Kreissprecher der Linken, seine Stimmung am Wahlabend. Auch seine Partei hat in Krefeld verloren und lag am Ende bei 2,3 Prozent. Er habe damit gerechnet, so Hagemes, nach den Ereignissen und der Entwicklung seiner Partei im vergangenen Jahr. Die Linke hatte sich auf Bundesebene zerstritten, bis sich schließlich eine Gruppe um Sahra Wagenknecht von ihr abspaltete und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gründete. Das BSW kam in Krefeld aus dem Stand auf rund 4,8 Prozent. Hagemes zeigte sich optimistisch, dass seine Partei nun wieder auf die Beine kommt. „Wir haben in den letzten Wochen auch wieder neue Mitglieder begrüßen dürfen“, sagte er.