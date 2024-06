Europawahl 2024 Kurioses auf dem Wahlzettel

Am Montagvormittag ist das Krefelder Briefwahllokal am Seidenweberhaus bereits gut besucht. Hier kann jeder, der nicht am Sonntag sondern bereits früher seine Stimme abgeben möchte, seine Partei für die Europawahl wählen. Das machen die meisten Wähler vermutlich strikt nach Vorschrift: Eine Stimme hat jeder bei der Europawahl 2024, also wird in einem Feld ein X gemacht. Doch es geht auch anders. Den Glitzerstift der Tochter statt den Stift in der Wahlkabine für das Kreuzchen benutzen, einen Kussmund in das gewünschte Feld drücken oder einen Sticker hinein kleben. Da stellt sich manchem Wähler die Frage: Darf ich das? Ob die Stimme dann gültig ist oder nicht, darüber klärt Krefelds Leiter der Abteilung Wahlen, Bastian Strobel, auf.