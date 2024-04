Bundesweit 5,1 Millionen Erstwähler Krefeld startet Informationsprogramm für Erstwähler bei der Europawahl

Anlass für diese Liebeserklärung an Europa ist zum einen selbstredend die Europawahl am 9. Juni, zum anderen aber auch, dass in Deutschland eine durchaus wahlentscheidende Wählergruppe erstmals dabei ist: Die Zahl der Erstwähler in Deutschland liegt bei 5,1 Millionen. Erstmals dürfen die 16- und 17-Jährigen in Deutschland wählen; und zusammen mit den 18- bis 22-Jährigen, die ebenfalls erstmals zu EU-Wahl aufgerufen sind, ist diese Wählergruppe erheblich: Sie liegt bei acht Prozent aller Wähler.