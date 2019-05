Europawahlkampagne : Infotafeln zeigen Kampagne, die zur Wahl motivieren soll

Krefeld Auf den zehn Krefelder Infoscreens, werben Stadt und Ströer Media gemeinsam für die Europawahl.

„Wir haben die Möglichkeit, mit ausdrucksstarken Motiven auf die Errungenschaften Europas aufmerksam zu machen und Menschen für die Wahl zu aktivieren“, sagt Alexander Stotz. Der CEO der Ströer Media Deutschland GmbH unterstützt die Kampagne gern. Sie laufe auch nicht nur in Krefeld, sondern in vielen anderen NRW-Städten, in denen Stöer mit seinen Tafeln aktiv sei.

„Die Europawahl wird extrem wichtig und ich habe kürzlich bei meinem Besuch in unserer Partnerstadt Leiceter gemerkt, wie groß dort durch den Brexit die Unsicherheit ist. Auch deshalb werden wir in Krefeld mit vielen Aktionen dafür werben, dass unsere Bürger zur Wahl gehen. Dazu zählen auch Veranstaltungen an der VHS oder das Infomobil des Jugendbeirates am Freitag“, sagt Meyer. Insgesamt zeigen zehn Informationstafeln im Stadtgebiet an sechs Standorten – vier Tafeln sind beidseitig bespielbar – die sechs elektronischen Plakate. Diese sollen die Krefelder motivieren, am 26. Mai an die Wahlurnen zu gehen.