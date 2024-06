EU-Wahlkampf in Krefeld Martin Schulz und die Leidenschaft für Europa – worauf Deutsche stolz sein können

Er ist eine der größten Überraschungen in diesem Wahlkampf zur Europawahl: Die Krefelder Sozialdemokraten haben Martin Schulz nach Krefeld eingeladen und damit einen Politiker, der das ist, was man einen „Has-been“ nennt: eine Person, die ihre Karriere hinter sich hat. Martin Schulz, ehemaliger EU-Parlamentspräsident, SPD-Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat, tourt zurzeit durch die Republik und kämpft einen Wahlkampf, über den der „Spiegel“ respektvoll schreibt: „Nur einer scheint sich wirklich gegen die drohende Niederlage zu stemmen: Ex-Parteichef Martin Schulz.“ In Krefeld konnte man erleben, woran das liegt: Schulz setzte in seinen stärksten und gefeierten Passagen auf Begeisterung für Europa und rief dazu auf, EU und Demokratie mit einem Bekenntnis zu verteidigen: „Ja, die Demokratie ist langsam, und ja, wir haben nicht sofort für jedes und alles eine Lösung, aber jeder gefolterte Mensch in Afrika, jeder Zwangssoldat von Putin in der Ukraine, jeder Verfolgte in China wäre dankbar, wenn er nur eine Minute in seinem Leben die Rechte hätte, die wir als Europäerinnen und Europäer haben.“