EU-Abgeordnete Terry Reintke in Krefeld : „Es braucht Druck von der Straße“

Theresa „Terry“ Reintke sprach vor einem vollen Saal. Grünen-Kreisvorsitzender Karsten Ludwig führte durch den Abend. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die grüne EU-Abgeordnete Terry Reintke sprach vor einem vollen Saal. Sie riet den Bürgern, auf die Straße zu gehen, um Dinge in Europa zu ändern. Die Wahl sei richtungweisend, es gehe um den Fortbestand des Projektes Europa.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Die Europawahl wirft ihre Schatten voraus. Die Straßen sind bereits von Wahlplakaten gesäumt und auch die Kandidaten der verschiedenen Partien gehen in die heiße Phase des Wahlkampfes. In Krefeld präsentierte sich als Erste Theresa „Terry“ Reintke, Europaparlamentarierin der Grünen. Schon vor Beginn der rund zweistündigen Veranstaltung zeigte sich: Das Interesse an der jungen Frau und ihrer Arbeit – Reintke ist die jüngste Abgeordnete in Brüssel – war groß. Der Raum des Begegnungszentrums Wiedenhof war mit über 50 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt.

„Wir sind mit dem Besuch hochzufrieden“, sagte Karsten Ludwig, Kreisvorsitzender der Grünen in Krefeld, der durch den Abend führte. Und auch die Abgeordnete zeigte sich schon im Vorfeld angetan von der Resonanz. Die sei der Wichtigkeit der Wahl auch angemessen. „Wir stehen vor einer Richtungswahl. In den kommenden fünf Jahren werden ganz entscheidende Weichen gestellt. Außerdem gilt es, den europakritischen Stimmen in vielen Ländern entgegen zu wirken“, rief die gebürtige Gelsenkirchenerin ihren Zuhörern und Diskussionspartnern zu.

Info Das ist die Abgeordnete Terry Reintke Theresa „Terry“ Reintke ist die jüngste Abgeordnete des europäischen Parlaments. 2014 zog sie mit gerade 27 Jahren auf Listenplatz neun der Grünen ein. Für dieses Jahr ist die zur Wahl 32-Jährige sogar auf Listenplatz drei geführt. Sie sorgte vor allem mit ihrem Engagement gegen sexuelle Belästigung und Gewalt für Aufsehen.

Dabei machte sie aber nicht nur Wahlkampf für grüne Politik, sondern für Europa insgesamt. „In der öffentlichen Wahrnehmung ist Europa oft sehr negativ. Es gibt viele Mythen über die EU, die aus allen Richtungen gestreut werden. Aber Europa ist viel mehr. Es ist das größte Friedensprojekt der Geschichte. Wenn ich heute sehe, was durch den Brexit beispielsweise in Irland droht, dann ist das eine Katastrophe. Der Frieden ist der eigentliche Wert der EU“, sagte die studierte Politikwissenschaftlerin.

Souverän und überraschend inhaltsstark beantwortete sie auch kritische Fragen zu Volksentscheiden, Verkehr oder fehlendem Klimaschutz in Europa. Ohne sich hinter Floskeln und abgehobenen Formulierungen zu verstecken sprach sie immer wieder Klartext. So sagte sie beispielsweise zur Bildung unumwunden, dass das EU-Parlament hier fast nichts bewirken könne, da die Bildungspolitik in der Hoheit der Nationalstaaaten, beispielsweise in Deutschland gar der Länder, liege.

Doch sie plädierte nicht nur dafür, zur Wahl zu gehen und demokratische Parteien, wenn nicht sogar die eigene, zu wählen. Sie hatte noch einen Appell an ihre Zuhörer parat, der durchaus überraschte: „Wir als EU-Parlament haben viele Entscheidungsbefugnisse. Aber wir haben kein Initiativrecht. Das heißt: Wir dürfen keine Gesetzesvorschläge machen. Das darf nur die Komission. Ich stelle aber immer wieder fest: Der Druck der Straße wird in Europa vernommen. Je mehr Menschen sich für etwas engagieren, desto mehr ist die Kommission gezwungen, entsprechende Gesetze einzubringen.“

Diese Aussage bekräftigte sie mehrfach und in verschiedenen Kontexten. Besorgt zeigte sie sich ob der nationalistischen Tendenzen in vielen Ländern, schrieb aber vor allem den Volksparteien ins Stammbuch: „Europa wird nicht an den rechten Parteien scheitern. Wenn die AfD 15 Prozent bekommt, wird Europa das überleben. Wenn aber die Mitte die Parolen übernimmt, dann wird es kritisch“, mahnte sie.