Erzieherin Angelika Wernike in Ruhestand : Linn verabschiedet „Winky“ nach 50 Jahren

Erzieherin Angelika Wernike in Ruhestand

Danke „Winky“: Mit einem Gottesdienst und einer großen Party verabschiedete sich ganz Linn von Angelika Wernike, die 50 Jahre als Erzieherin in dem Dorf arbeitete. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Erzieherin Angelika „Winky“ Wernike wurde am gestrigen Sonntag mit einem Gottesdienst und anschließendem Überraschungsfest von hunderten Gästen, darunter viele ehemalige Kita-Kinder, in den Ruhestand verabschiedet.

Winky ist in Linn bekannt wie ein bunter Hund. Denn die Erzieherin, die mit bürgerlichem Namen Angelika Wernike heißt, hat im Dorf 50 Jahre lang etliche Generationen von Kindern betreut – und ist obendrein bekannt für ihre schillernden Outfits. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

„Lebenslustig“, „querdenkend“, „freiheitsliebend“, „warmherzig“, „herzlich“, „optimistisch“ sind nur einige der Adjektive, mit der ihre Kollegen, Freunde und ehemaligen Kita-Kinder Winky beschreiben. Viel Wärme schwingt bei diesen Erzählungen mit. Seit 1969 hat die heute 65-Jährige, die wirklich von jedem nur mit ihrem Spitznamen Winky angesprochen wird, im Katholischen Familienzentrum St. Margareta gearbeitet. Am Sonntag wurde sie mit einem Gottesdienst und anschließendem Überraschungsfest von hunderten Gästen, darunter viele ehemalige Kita-Kinder, manche heute selber schon Großeltern, in den Ruhestand verabschiedet. Die Dorfgemeinschaft von Linn dankte „ihrer“ Kindergärtnerin, die nie einen Führerschein gemacht hat, auf rührende Weise: Für das Abschiedsgeschenk haben bei einer Sammelaktion unzählige Bürger zusammengeschmissen, um zu der Überraschung, einem nagelneuen E-Bike, beizusteuern.

Angelika Wernike, die von allen nur „Winky“ genannt wird, hat 1969 als Lehrmädchen im Kindergarten St. Margareta begonnen und geht jetzt, 50 Jahre später, in den Ruhestand. Winky ist Mutter von drei Kindern, hat sieben Enkelkinder und ein Urenkelkind.

„Winky ist ein Herzensmensch. Sie kann die Stärken in jedem Kind sehen und in den Vordergrund stellen und es dort abholen, wo es steht“, sagt ihre Kollegin und Freundin Claudia Raem. Und: „Es war ihr immer wichtig, den Kindern Gottvertrauen zu vermitteln.“ Kita-Leiterin Gariele Moesgen ergänzt: „Winky hat die Gabe, ganz lebendig von Jesus zu erzählen.“

Kita-Leiterin Moesgen erzählt: „Winkys Motto ist ‚Jeder hat jeden Tag einen neuen Anfang verdient‘. Egal, was am Tag vorher passiert ist, Winky startet immer mit guter Laune und positiver Einstellung und einem offenen Ohr für alle in den Morgen.“