Rechnungsprüfungsausschuss : Ertürk-Wohnungen: Politik prüft Ablöse-Angebot für Vertragsauflösung

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt beschäftigte sich mit der Auflösung der Mietverträge für 15 Wohnungen mit der Via Real Estate GmbH. Eine Entscheidung fiel nicht.

Das Angebot liegt auf dem Tisch: Die Via Real Estate GmbH, die 15 Wohnungen des Krefelder SPD-Ratsherrn Mustafa Ertürk zur Unterbringung von Flüchtlingen an die Kommune vermietet hat, schlägt der Stadtverwaltung unter Vorbehalt vor, gegen eine Entschädigung in Höhe von sechs Nettokaltmieten die unterschiedlich lange laufenden Mietverträge aufzulösen. Die Verwaltung nennt in ihrer schriftlichen Vorlage für den nicht-öffentlich tagenden Rechnungsprüfungsausschuss einen Betrag von 32.790 Euro.

Die Verträge für sieben Wohnungen aus dem Eigentum des Ratsherrn an der Inrather Straße, weitere sieben an der Hubertusstraße und eine Wohnung am Hagerweg enden regulär zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen frühestens 30. November 2019 und spätestens 31. August 2021. Laut Aufstellung der Verwaltung müsste die Kommune bei Vertragserfüllung für alle Wohnungen ab dem 1. Mai insgesamt gut 77.000 Euro Kaltmiete sowie gut 40.000 Euro Betriebskostenvorauszahlungen überweisen. Das wäre eine Bruttokaltmiete von etwa 120.000 Euro.

Die Verwaltung hat den Politikern keine Empfehlung für einen Beschluss gegeben. Die Entscheidung, ob das Auflösungsangebot angenommen werden soll, so war zu hören, könnte in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am Donnerstag, 2. Mai, im Rathaus fallen.

Die Krefelder Politik hatte im vergangenen Sommer einstimmig beschlossen, alle Mietverträge für Wohnungen im Eigentum des SPD-Ratsherrn zu beenden. Die Verträge für die beiden direkt von Mustafa Ertürk gemieteten Einheiten an der Heideckstraße wurden aufgelöst. Mietverträge mit Mandatsträgern bedürfen nach der Geschäftsordnung des Rates der Zustimmung des Stadtparlaments. Weder Ertürk noch die Verwaltung hatten das Vertragsverhältnis rechtzeitig offenbart.

Oberbürgermeister Frank Meyer hatte daraufhin das Rechnungsprüfungsamt beauftragt, das Kapitel unter die Lupe zu nehmen. In drei Berichten reihte es zahlreiche Mängel und Versäumnisse auf. Ins Visier geraten waren unter anderem Vermietung eines Schwarzbaus, Schimmel, fehlende Rauchmelder, falsche Angaben über die Wohnungsgröße, illegal gezapfter Strom für ein benachbartes Bauvorhaben, gleichsam doppelt gezahlte Nebenkosten, zu Lasten der Stadt geänderte Verträge, fehlende oder nicht unterschriebene Wohnungsübergabeprotokolle, fehlende Rechnungen, fehlende Aktenvermerke und noch einiges mehr.