Wirtschaft in Krefeld : Erstzulassung für Zug aus Uerdinger Siemens-Werk in Rekordzeit

Der Mireo hat seine Zulassung termingerecht vom Eisenbahnbundesamt erhalten. Ziel ist, die Mireo-Züge pünktlich zum Fahrplanwechsel im Juni als Regionalbahn auf der Strecke Karlsruhe – Basel einfließen zu lassen. Foto: Siemens AG/Siemens

Krefeld Der in Krefeld produzierte Mireo soll zum Fahrplanwechsel am 14. Juni auf der Strecke Karlsruhe — Basel für die Deutsche Bahn Regio in Betrieb gehen. Regionaltriebzüge des Typs Desiro und die Weiterentwicklung Mireo von Siemens aus Krefeld entwickeln sich immer mehr zum Verkaufsschlager:

Der neue Rekord stellt einmal mehr das Potenzial der gut 2000 Beschäftigten im Zugwerk von Siemens Mobility in Uerdingen an der Duisburger Straße unter Beweis. In nur 38 Monaten erhielt der vom Ministerium Verkehr in Baden-Württemberg für die Deutsche Bahn Regio georderte Mireo seine Erstzulassung. Regionaltriebzüge des Typs Desiro und die Weiterentwicklung Mireo von Siemens aus Krefeld entwickeln sich immer mehr zum Verkaufsschlager: Zum Fahrplanwechsel am 14. Juni sollen die ersten Züge ihren Betrieb aufnehmen, teilte Siemens Mobility am Dienstag mit.

„Der neue Mireo-Zug, der Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus des Zuges vereinbart, ist ein Erfolgsprojekt für Siemens Mobility“, sagte Chefin Sabrina Soussan. Der Zug habe seine Erstzulassung termingerecht zur Betriebsaufnahme erhalten und Siemens Mobility habe seit dem Launch bereits den Zuschlag für insgesamt sieben Mireo-Flotten sowie sechs Desiro-HC-Flotten bekommen. „Wir freuen uns, dass unsere Mireo- und Desiro-HC-Züge den Fahrgastkomfort und die Kapazität der Rheintalbahn verbessern werden.“ Neben den 24 Mireo-Zügen werden auch 15 neue, komfortable, innovative und energiesparende Desiro-HC-Doppelstockzüge von Siemens Mobility auf der Strecke Karlsruhe – Offenburg – Freiburg – Basel als Regionalexpress verkehren. Somit wird das Zugangebot im Rheintal gänzlich neu strukturiert“, sagte sie.

Es bestehe dann eine klare Trennung zwischen einem schnellen Zugsystem für den überregionalen Verkehr zwischen den großen Orten und einem S-Bahn-ähnlichen Regionalzugsystem mit Halt an allen Stationen. Der Mireo sei als skalierbarer Gliederzug konzipiert. Alle technischen Komponenten würden nur unterflur oder auf dem Dach eingebaut, so dass viel Raum für den Komfort der Fahrgäste genutzt werde.

Die dreiteiligen Züge verfügen über 220 Sitzplätze sowie eine ausreichende Anzahl an Mehrzweckbereichen. Der Doppelstockzug Desiro-HC zeichnet sich besonders durch seine bereits Zuverlässigkeit und seine sehr große Verfügbarkeit aus und ist bei den Fahrgästen wegen seiner Kapazität und seines Komforts sehr beliebt.