Krefeld: Erstes Stück mit Schulnamen „Hannah Arendt“

Krefeld Erstmals lädt das Innenstadtgymnasium unter seinem neuen Namen „Hannah Arendt“-Gymnasium ein.

(RP) Erstmals tritt das neue Innenstadtgymnasium als „Hannah-Arendt-Gymnasium hervor: Die Theater-AG lädt zur Premiere des diesjährigen Stückes „Der Besuch der alten Dame” ein. Premiere ist am 3.April, 19.30 Uhr, in der Aula (Lindenstraße 52). Weitere Vorstellungen sind am 5. und am 6.April. Kartenreservierungen sind unter www.samtwebertheater.de möglich.