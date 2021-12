Am ersten Weihnachtstag : Zwei Krefelder Wohnungen nach Küchenbrand unbewohnbar

Krefeld Wegen eines Küchenbrandes sind am ersten Weihnachtstag zehn Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld auf ihre Balkone geflüchtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte brachten die Betroffenen - darunter drei Kinder - mit Hilfe von tragbaren Leitern und durch den Treppenraum in Sicherheit. Niemand wurde verletzt, wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte. Die Bewohner der zerstörten Brandwohnung fanden Unterschlupf bei Verwandten. Eine Familie aus einer anderen Wohnung kam nach Angaben der Feuerwehr in einem Hotel unter.

(lha/dpa)