Premiere auf Joseph Beuys Platz Erster Feierabendmarkt in Krefeld vor dem Museum

Zur Unterhaltung der Besucher führt das Krefelder Kresch-Theater zwei Sets auf. Geleitet wird es seit vier Jahren von Isolde Wabra. Sie absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Anton Bruckner Universität Linz. Theaterengagements führten sie als Schauspielerin an das Staatstheater Karlsruhe, an das Stadttheater Bremerhaven, ans „neues theater“ Halle, nach Berlin und zu den Salzburger Festspielen. Darüber hinaus führte Isolde Wabra am „neues theater“ Halle erstmals Regie, inszenierte in Linz, Berlin, Neustrelitz, Neubrandenburg und stand selbst vor und als Regisseurin hinter der Kamera.