Kultur in Krefeld : Premiere im Museum – Kunst leicht erklärt

Kunstvermittler Thomas Janzen mit Besucherin Claudia Möller, die an der ersten Führung in Leichter Sprache teilnahm. Foto: Kirsten Jöhlinger

Krefeld Im Kaiser-Wilhelm-Museum erklärten Kunstvermittler erstmals die Sammlung auf eine neue Weise: in einfacher und damit verständlicher Sprache. Das Publikum durfte außerdem selbst tätig werden und bildete Kunstwerke nach.

„Jeden Tag hat er seine große Leinwand ausgepackt, auf einen Ständer gestellt und gemalt“, sagt Thomas Janzen, Kunstvermittler im Kaiser-Wilhelm-Museum, als er vor Claude Monets Werk „Das Parlament, Sonnenuntergang“ steht. „Wissen Sie, was eine Leinwand ist?“ Aus einer Ecke klingt ein „Nein“, aus der anderen: „Darauf malt man.“

An diesem Freitag stellt Thomas Janzen besonders viele Fragen dieser Art. Einerseits, weil es das erste Mal ist, dass er als Guide diese Tour durch das Museum anbietet. Andererseits, weil er sichergehen möchte, dass sein Publikum versteht, was er sagt. Janzen führt gemeinsam mit zwei Kolleginnen in „Leichter Sprache“ durch die Ausstellung. Das Publikum: Neun Menschen mit geistiger Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten.

INFO Leichte Sprache für ein besseres Verständnis Leichte Sprache ist eine vereinfachte Form der deutschen Sprache. Sie folgt einem Regelwerk, das vom „Netzwerk Leichte Sprache“ aufgestellt wurde. Leichte Sprache soll Menschen mit Einschränkungen wie Lernschwierigkeiten dabei helfen, Texte zu verstehen. In Leichter Sprache ist jeder Satz kurz. Jeder Satz enthält außerdem nur eine Kernaussage.

Die Tour hat das Museum gemeinsam mit der Lebenshilfe Krefeld entwickelt. Dort leitet Angelika Fehner das Büro für Leichte Sprache. Sie übersetzt anspruchsvolle Texte in eine Sprache, die klar und deutlich ist. Mit der Führung möchte das Museum Menschen mit geistiger Behinderung kulturelle Erlebnisse ermöglichen. Es ist bisher nur ein einmaliger Rundgang, ein Testlauf, der auch auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen soll, die laut der UN-Behindertenrechtskonvention das Recht haben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Die Museumsleitung überlegt aber, häufiger solche Führungen anzubieten und auch Texte zu den Kunstwerken in leicht verständliche Sprache übersetzen zu lassen. „Ich frage mich, ob das nicht auch interessant sein könnte für Menschen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist“, überlegt Museumsleiterin Katia Baudin. Für sie selbst sei Deutsch nicht die Muttersprache. Auch für Geflüchtete, die noch nicht gut Deutsch sprechen, könne eine Tour in Leichter Sprache interessant sein. „Auch ältere Menschen mit einer beginnenden Demenz, die aber gern ins Museum gehen, könnten Teil der Zielgruppe sein“, ergänzt Fehner.

Für Fehner kommt noch ein weiterer Aspekt dazu: Sie möchte, dass Menschen aufeinandertreffen. „Wenn ich ins Museum gehe, erwarte ich nicht unbedingt, dass neben mir ein Mensch mit geistiger Behinderung steht und sich für die gleichen Sachen interessiert“, sagt Fehner. Sie fände es aber gut, wenn Krefelder ihre gegenseitigen Lebenswirklichkeiten kennenlernten.

Auch für Menschen ohne Behinderung könne sich eine Tour in Leichter Sprache lohnen, sagt Janzen. Er selbst erlebe es oft, dass Erwachsene stehen blieben, wenn er Kinder durchs Museum führe und sie ihm hinterher sagten, diese Führung sei viel interessanter als die für Erwachsene. „Da geht es dann um Fragen wie: Was ist ein Bild? Warum schauen wir uns das an? Da kommt man zu den Grundlagen der Ästhetik“, sagt Janzen. Bei der Tour in Leichter Sprache funktioniere das ähnlich.

Die acht Kunstwerke, um die es bei dieser Tour geht, sind nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt. Es sollten eine Skulptur und ein Foto dabei sein, und die Werke sollten groß genug sein, damit die Gruppe genug davon sehen kann, wenn sie vor dem Kunstwerk steht.

Bei der Führung bilden die Teilnehmer die Werke nach: Einmal mit Papier, ein anderes Mal posieren zwei Museumsbesucherinnen wie die Frauen auf dem Bild, vor dem sie stehen. Vor dem Foto „Ruhrtal“ von Andreas Gursky fragt Janzen die Teilnehmer, was auf dem Bild groß sei und was klein. Er hat außerdem einen Bildausschnitt mitgebracht, von dem die Besucher sagen sollen, wo er auf dem Foto zu sehen ist.