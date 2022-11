Die Buden in der City sind geöffnet : Was Krefelds größter Weihnachtsmarkt bietet

Krefeld Er ist größer und üppiger als in den vergangenen Jahrzehnten: Der Weihnachtsmarkt hat sich rund um die Dionysiuskirche und die Alte Kirche ausgebreitet. Wir sagen, was der Markt mit den zwei Herzen bietet.

Es ist der größte Weihnachtsmarkt in der City in diesem Jahrhundert - und er teilt sich in zwei Teile, die quasi durch den Schwanenmarkt verbunden werden. Gewachsen ist besonders der Bereich „Made in Krefeld“ rund um die Dionysiuskirche. 60 Anbieter aus Krefeld und der Region präsentieren hier Kunsthandwerk und Spezialitäten von der speziellen Elfrather Gewürzmischung bis zum Krefelder Jubiläums-Gin. Die weißen Holzhäuschen laden zu Entdeckungen ein, hier kommen Flanierende auf Ideen für Weihnachtsgeschenke - von der Keramik bis zum textilen Unikat.