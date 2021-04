Kostenpflichtiger Inhalt: Eröffnung in Krefeld für den 10. Mai geplant : Globus startet Umbau der Real-Markthalle

Drei Tage vor der Schließung zum Start des Umbaus der Markthalle liefen die Geschäfte an der Hafelsstraße unter Corona-Bedingungen quasi normal. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Globus SB-Warenhäuser Holding hat sich mit der Markthalle in Krefeld an der Hafelsstraße eine Perle aus der Real-Warenhauskette der Metro AG gesichert. Nach kurzer Umbauphase soll der Standort unter neuer Firmierung schon am 10. Mai wieder eröffnen.