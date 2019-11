Handel in der City : Ernsting’s eröffnet an der Hochstraße

Ernsting‘s Family eröffnet am Freitag an der Hochstraße 115-117 in der Innenstadt eine neue Filiale mit neuem Ladenkonzept. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Familienunternehmen aus Westfalen mit fünf Filialen in der Seidenstadt eröffnet am Freitag auf 250 Quadratmetern in der Innenstadt mit neuem Ladenkonzept.

(sti) Das westfälische Textileinzelhandelsunternehmen Ernsting’s Family wertet seinen Standort Krefeld weiter auf. In der Fußgängerzone an der Hochstraße 115 bis 117 eröffnet das Familienunternehmen auf 250 Quadratmetern am Freitag, 15. November, seine fünfte Filiale in der Seidenstadt. „In Krefeld haben wir noch vier weitere Filialen in Hüls (Krefelder Straße 42), Inrath (Mevissenstraße 60), Fischeln (Kölner Straße 533) und Uerdingen (Niederstraße 21)“, informierte Unternehmenssprecherin Frederieke Schröder auf Anfrage unserer Redaktion.