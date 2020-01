Ermittlungen in Krefeld : Ermittlungen nach Sex-Skandal im Karneval

Bei der Staatsanwaltschaft in Krefeld ist ein Verfahren anhängig. Es könnte bald Anklage erhoben werden. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Krefeld Die Staatsanwaltschaft Krefeld sieht in einer ersten juristischen Bewertung hinreichenden Tatverdacht wegen der Verbreitung jugendpornografischer Fotos. Beschuldigter ist ein Krefelder Gardetänzer.

Ein Sex-Skandal erschüttert den Krefelder Karneval. Ein Gardetänzer soll jugendpornografische Fotos von einer Minderjährigen gemacht und verbreitet haben. Er und das Mädchen sind wegen ihrer inzwischen bei der Staatsanwaltschaft gelandeten Auseinandersetzung aus der Karnevalsgesellschaft ausgeschlossen worden. Beide haben dagegen Widerspruch eingelegt. Die Mitglieder müssen nun über einen möglichen Verbleib im Verein entscheiden.

Oberstaatsanwalt Axel Stahl bestätigte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion, dass ein entsprechendes Verfahren gegen den Gardetänzer bei der Staatsanwaltschaft Krefeld anhängig sei. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Eine vorläufige Bewertung des Sachverhalts führe zu der Einschätzung, dass ein hinreichender Verdacht bestehe. Wahrscheinlich kommt es zu einer Anklage. Die Staatsanwaltschaft verfolge den Verdacht der Verbreitung jugendpornografischer Bilder, Nötigung und Angelegenheiten des Ehrschutzes wie Beleidigung. Die Strafverfolgungsbehörde habe „prozessuale Zwangsmittel“ eingesetzt. Damit ist ein Einsatz der Polizei gemeint, die die Wohnung des Beschuldigten und ihn als Person durchsucht hat, um elektronische Datenträger sicherzustellen. „Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, sie dauert an“, sagte Stahl gestern. Unjuristisch ausgedrückt, werde dem Mann „sexuelles Stalking“ vorgeworfen. Auch eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte wie das Recht am eigenen Bild komme durch die Verbreitung intimer Bilder in Betracht. Das ist offenbar in dem Verfahren eher nachrangig.

Unserer Redaktion sind die Namen der Akteure und der Karnevalsgesellschaft bekannt. Presserechtlich ist die Rheinische Post gehalten, keine Hinweise zu liefern, die zu einer Identifizierung der Personen führen. Wir verzichten deshalb darauf, entsprechende Details zu veröffentlichen.

Nach Schilderung von Vereinsmitgliedern hat es wegen der Auseinandersetzung bereits Rücktritte gegeben. Ehrensenatoren wollen ihr Amt niederlegen, wenn der Beschuldigte wieder aufgenommen werden sollte. Verständnis dafür, dass auch das Opfer des seine Position offenbar ausnutzenden Tänzers ausgeschlossen worden sei, sei kaum aufzubringen, erklärte ein Mitglied. Nach dessen Schilderungen seien die Nachstellungen auch nach Erstattung der Strafanzeige weitergegangen. Der Beschuldigte ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Eine 24-stündige Ingewahrsamnahme stehe nicht mit dem aktuellen Fall in Zusammenhang, informierte Stahl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld, auf Anfrage.

Die Entscheidung der Mitglieder der Karnevalsgesellschaft wird nicht nur von den Mitgliedern und Freunden des Vereins mit Spannung erwartet, auch die Sponsoren dürften einen genauen Blick darauf werfen, wie Vorstand, Tanzgarde und der gesamte Verein mit mutmaßlich sexuellen Übergriffen umgehen. Es sei nicht ausgeschlossen, so ein Insider, dass sich die finanziellen Unterstützer zurückziehen. In Zeiten der „MeToo“-Debatte sei ein unsensibler Umgang in einer männerdominierten Umgebung nicht mehr tragbar, sagte er.

Dem Beschuldigten würde in einem etwaigen Gerichtsverfahreh eine Gefängnisstrafe bis zu einer Dauer von drei Jahren oder eine Geldstrafe drohen. Im Strafgesetzbuch ist der Sachverhalt im Paragrafen 184c „Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften“ geregelt. Darin heißt es unter anderem, schuldig macht sich, wer eine jugendpornografische Schrift (dazu zählen auch Fotos und Videos) verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Der Terminus „jugendpornografhisch“ trifft dann zu, wenn die Schriften sexuelle Handlungen von, an oder vor einer vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alten Person oder die Wiedergabe einer ganz oder teilweise unbekleideten vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alten Person in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung zum Gegenstand hat.

Ferner ist strafbar, wer einer anderen Person den Besitz an einer jugendpornografischen Schrift, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, verschafft, eine jugendpornografische Schrift herstellt oder sie bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet oder bewirbt.