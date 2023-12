Immer mehr Infektionen Kitas und Kinderarztpraxen am Limit

Das hohe Krankheitsaufkommen wiederum habe auch einen dramatischen Einfluss auf die Kinderarztpraxen, sagt Primke: „Aktuell gibt es auch wieder viele Personalausfälle des ärztlichen und nicht-ärztlichen Personals in den Praxen. Wir arbeiten seit Anfang Oktober mit 30 bis zum Teil 50 Prozent weniger Personal am Tag. Einige Arztpraxen waren über mehrere Tage wegen Krankheit vollständig geschlossen.“ Eine Entlastung der Praxen kann dadurch erreicht werden, wenn Eltern nur dann kommen, wenn es auch notwendig ist. Eltern sollten den Kindern Zeit geben, sich in Ruhe zu erholen und Hausmittel und gegebenenfalls Fiebermittel einsetzen. „Eine Vorstellung in der Praxis sollte erfolgen, wenn man mit den Maßnahmen zu Hause nicht weiterkommt oder Krankheitssymptome deutlich zunehmen. Eine Vorstellung in der Kinderärztlichen Notfallpraxis sollte nur erfolgen, wenn eine schwere Erkrankung vorliegt, die eine unverzügliche medizinische Versorgung erforderlich macht und eine Vorstellung am nächsten Tag in der Praxis nicht ausreichend ist“, erklärt Robert Primke.