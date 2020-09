Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Krefeld – Wer wird Oberbürgermeister?

Krefeld Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Krefeld an. Die Entscheidung zur Wahl des Oberbürgermeisters fällt zwischen Amtsinhaber Frank Meyer (SPD) und seiner Herausforderin Kerstin Jensen (CDU). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Mit 43,37 Prozent landete der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) deutlich vor der Konkurrenz. Kerstin Jensen (CDU) zog mit 27,57 Prozent als Zweitplatzierte in die Stichwahl ein.

Meyer holte bei der Kommunalwahl 1,66 Prozentpunkte weniger als 2015. „Für mich persönlich ist es sehr gut gelaufen. Ich gehe mit Rückenwind in die Stichwahl“, sagte er. Er werde alles tun, um seine Arbeit fortsetzen zu können. Meyer will sich vor allem den Wählern der Grünen als Alternative anbieten. Die Grünen haben eine Wahlempfehlung für Frank Meyer ausgesprochen.

Doch auch Herausforderin Kerstin Jensen hofft auf Stimmen aus dem Lager der Grünen. „Es war eine anstrengende, aber auch interessante Zeit“, sagte sie. „Dieses super Ergebnis hat mich gestärkt für die kommenden zwei Wochen, die wieder sehr arbeitsintensiv sein werden.“ So müsse es jetzt darum gehen, die Wähler anzusprechen, die an diesem Sonntag aus welchen Gründen auch immer nicht zur Wahl gegangen seien.

