Fallstricke beim Generationenwechsel in Betrieben „Erfolgsfaktor Nachfolge“: IHK-Studie gibt entscheidende Tipps

In den kommenden vier Jahren steht deutschlandweit in rund 3,7 Millionen Unternehmen eine Nachfolge an, in NRW in fast 40.000 Betrieben. Dabei ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Übergabe die frühzeitige Planung. Wie ist die Nachfolge in Unternehmen geregelt? Welche Anforderungen stellen Unternehmen an einen potenziellen Nachfolger? Wie wollen sie den Führungswechsel organisieren? Diese und viele weitere Fragen zur Regelung der Unternehmensnachfolge hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit der Butz Consult GmbH und der Hochschule Niederrhein im Rahmen einer Studie beleuchtet. Zur Vorstellung der Studie „Erfolgsfaktor Nachfolge“ laden die Projektpartner für den 21. Juni, 12 Uhr, in die IHK in Krefeld, Nordwall 39, ein.