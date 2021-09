Drei Stunden wurde das Uerdinger Rheinufer gesäubert : Erfolgreicher RhineCleanUp - weniger Müll, 300 Teilnehmer

300 Aktive beteiligten sich an der Aktion RhineCleanUp, 6,5 Kilometer Rheinufer wurden in Uerdingen vom Unrat befreit. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Insgesamt 14 Kubikmeter an Unrat wurden gesammelt. Sowohl das Moltke-Gymnasium als auch das Ricarda-Huch-Gymnasium, das Gymnasium Horkesgath und die Sollbrüggenschule waren vertreten.

Rund 300 Teilnehmer haben am vergangenen Samstag erfolgreich Müll am Krefelder Rheinufer eingesammelt. Europaweit waren die Bürger aufgerufen, bei der Aktion RhineCleanUp Uferbereiche von Flüssen vom Unrat zu befreien. Die städtische Umweltdezernentin Sabine Lauxen und Darina Finsterer als Projektmanagerin Nachhaltigkeit empfingen die Bürger am Samstag an der Rhine-Side in Uerdingen. Beide zeigten sich erfreut über die erneut hohe Zahl von Unterstützern.