Besuch von Bischof Helmut Dieser in Krefeld : Erfolg für Neustart - 600 Menschen bei Fronleichnamsprozession

Krefeld Mit neuem Konzept wollten die Krefelder Katholiken einen Neustart wagen. Bischof Helmut Dieser suchte auf dem Dionysiusplatz den Kontakt zu den Gläubigen.

(vo) Der erklärte Neustart der Fronleichnamstradition in Krefeld war ein voller Erfolg: An Messe und Prozession haben mehr als 600 Menschen teilgenommen, „viele waren ganz überwältigt – es war ein ganz wunderbares und schönes Fest“, berichtet ein sichtlich begeisterter und bewegter Pfarrer David Grüntjens. Ein Grund für den großen Zuspruch mag der Besuch von Aachens Bischof Helmut Dieser gewesen sein, der Messe und Andachten zelebriert und sich bei einem Begegnungsfest auf dem Dionysiusplatz ausführlich Gesprächen mit den Gläubigen gewidmet hat.

Die Messe zum Auftakt der Prozession wurde vor dem Musikpavillon im Stadtgarten gefeiert, der Zug der Gläubigen machte dann auf dem Weg in die Dionysiuskirche Station auf dem Rathausplatz; dort wurde für die Stadt und ihre Menschen gebetet. Danach ging es weiter in die Dionysiuskirche, wo eine Andacht mit Schlusssegen das Prozessionsgeschehen abschloss. Im Anschluss gab es einen Imbiss mit Getränken und reichlich Gelegenheit zu Gesprächen – auch mit dem Bischof. „Der Bischof war bis 14.30 Uhr zu Gesprächen auf dem Dionysiusplatz – bei bester Laune und bestem Wetter“, resümiert Dionysius-Pfarrer Grüntjens.

Bischof Dieser hatte in seiner Predigt hervorgehoben, dass die Missbrauchskrise einen deutlichen Veränderungswillen in der Kirche mit sich gebracht habe und dieser Wille sich auch im Veränderungsprozess des Bistums ausdrücken werde und müsse. Er machte den Gläubigen Mut und betonte, dass die Eucharistie nicht Selbstzweck sei, sondern Gemeinschaft schaffe, die den Mut habe, Kirche von heute zu sein. Indirekt würdigte er damit auch die Bedeutung der Fronleichnamsprozession: Sie ist nicht nur ein innerkatholisches Fest, sondern auch ein Zeichen, dass die Kirche in Welt und Gesellschaft präsent sein möchte. Der Bischof betonte dann auch, dass so ein Neuaufbruch wie in Krefeld der Kirche guttue. „Trotz aller Krisen darf Kirche sich nicht verstecken, sondern muss sich in die Gesellschaft und die Öffentlichkeit hinein öffnen.“