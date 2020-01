Mobilität der Zukunft? : Leben ohne Auto: Ein Erfahrungsbericht

Info

Krefeld will eine Fahrradstadt sein und tatsächlich wurde gerade in den 90er Jahren viel für den Radverkehr getan. Ein Beispiel ist das Netz der Fahrradstraßen. Doch an vielen Stellen nagt der Zahn der Zeit an Straßen und Radwegen. Oft führen auch Fehlplanungen wie zu enge Radwege oder plötzlich und unvermittelt endende Radspuren für Gefahrstellen. Die Krefelder Ortsgruppe der Fridays For Future erstellte daher ein Video, in dem viele Gefahrstellen oder schwer passierbaren Radwege gezeigt werden. Das Video ist unter dem Titel „Krefeld – Die Hölle für Radfahrer“ auf Youtube zu sehen.