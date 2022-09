Erdwärme in Krefeld : Forscher setzen auf Energie aus der Tiefe

Lohnt sich der Bau einer Geothermie-Anlage in Krefeld? Die 26 Tonnen schweren Vibro-Trucks sollen es herausfinden. Ein leichtes Kribbeln in den Fußsohlen und ein tiefes Brummen – das ist oberirdisch wahrnehmbar, wenn die seismischen Messfahrzeuge einen sogenannten „Sweep“ abgeben. Dabei erzeugen sie mit hydraulisch absenkbaren Rüttelplatten Schallwellen, die sich bis tief in den Untergrund ausbreiten. Foto: GD NRW

Krefeld Erdwärme rückt in der Energiekrise stärker in den Mittelpunkt. Auch der Boden unter Krefeld wird ab Oktober untersucht. Erste Ergebnisse der Messungen in der NRW-Pilotregion im Münsterland liegen jetzt auf dem Tisch.

Der Countdown läuft: Mit seismischen Messungen soll unter anderem im Krefelder Stadtgebiet das Potenzial für geothermische Wärme erkundet werden. Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW) kündigt für diesen Bereich Messungen durch Spezialfahrzeuge – sogenannte Vibro-Trucks – an, die bereits Anfang Oktober beginnen sollen.

Erste Fragen an die Verwaltung nach Bewertungsmaßstäben stellte die Fraktion der Grünen, die die Entwicklungsmöglichkeiten von Erdwärme im Krefelder Stadtgebiet in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft erörtern wollen. „Erdwärme stellt einen wichtigen Teil der künftigen Wärme- und damit Energieversorgung dar, sowohl bezogen auf einzelne Gebäude als auch auf Nahwärmenetze“, erklärt die klimapolitische Sprecherin und Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Müller. Die Klimakrise, aber auch die aktuellen Verwerfungen auf dem Energiemarkt und die damit einhergehende drohende Gasknappheit zeigten erneut auf, dass die Wärmewende prioritär zu behandeln sei. Gleichzeitig sei es unabdingbar, gerade in einer Stadt wie Krefeld das Grundwasser zu schützen, da hier der Trinkwasserbedarf ausschließlich über Grundwasser gedeckt werde.

Info Messkorridor bis zum Elfrather See Im Vorfeld wurden entlang der geplanten Messkorridore Straßen und Wege untersucht, dem Denkmalschutz Sorge getragen, der Verlauf von Leitungen abgeklärt und eine Artenschutzprüfung vorgenommen. Geplant sind drei Messlinien von insgesamt 70 Kilometer Länge. Die Messlinie „Rheinland 1“ reicht von Schwalmtal über Viersen, Tönisvorst und Krefeld bis zum Elfrather See. „Rheinland 2“ kreuzt die Linie „Rheinland 1“ in Traar, verläuft durch Elfrath, Uerdingen, dann rechtsrheinisch vorbei an Mündelheim, Wittlaer und Angermund, bis sie nordöstlich des Düsseldorfer Flughafens endet. „Rheinland 3“ führt von der Messe Düsseldorf nach Norden bis ins Duisburger Stadtzentrum. Der Geologische Dienst verweist auf weitere Informationen unter www.seismik.nrw.de.

„Es stellt sich also die Frage“, so Müller, „wo im Stadtgebiet Erdwärmeanlagen realisiert werden können.“ Dazu brauche es einheitliche Bewertungsmaßstäbe, die den Schutz des Grundwassers und damit der Trinkwasserversorgung ebenso berücksichtigen wie die Notwendigkeit, eine Wärmewende zu vollziehen.

Die Grünen haben deshalb in einem ersten Schritt Auskunft von der Verwaltung unter anderem darüber erbeten, welche Regelwerke für die Prüfung von Anträgen zur Errichtung von Erdwärmeanlagen auf dem Stadtgebiet herangezogen werden, welche Unterschiede sich im Bewertungsmaßstab ergeben und wie verfahren wird, wenn für den angefragten Standort bisher keine Schutzzone festgesetzt wurde. Eine öffentliche Antwort aus dem Rathaus gibt es bisher nicht.

Derweil äußert sich der Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen mit Blick auf sein Pilotprojekt im Münsterland. Für die Nutzung klimafreundlicher Erdwärme kommen dort nach Angaben der Experten gleich mehrere Gesteinsschichten in Frage. „Das ist ein Luxus, dass eine Region auf drei Kalksteinhorizonte zugreifen kann“, sagt Projektleiter Ingo Schäfer zu den Ergebnissen der seismischen Messungen. Sie wurden im November und Dezember vergangenen Jahres mit speziellen Messfahrzeugen vorgenommen. Die Daten sollen laut Wirtschaftsministerium regionalen Unternehmen, darunter Stadtwerke und Energieversorger, für konkrete Projekte zur Verfügung gestellt. Die Stadt Münster spricht von vielversprechenden Ergebnissen.

Nach Darstellung von Schäfer ist im Münsterland in einer Tiefe von etwa 1200 bis 1500 Meter in einer Kalksteinschicht Wasser mit etwa 40 bis 50 Grad zu erwarten. „Sicher ist, dass die Temperatur da ist. Nicht sicher ist, wie viel Wasser rauskommt“, erläutert Schäfer. Eine solche Temperatur könnte ausreichen, um etwa ein neues Wohnquartier mit Wärme zu versorgen. Für die Versorgung eines ganzen Fernwärmenetzes wäre etwa die Schicht in 4500 bis 5000 Meter geeignet. Dort seien 130 bis 160 Grad zu erwarten. Bei der tiefsten der Kalksteinschichten in etwa 6000 bis 6500 Meter Tiefe dürften Temperaturen von etwa 180 bis 200 Grad vorhanden sein. Das Wasser sei trotz der hohen Temperaturen in dieser Tiefe durch den immensen Druck immer noch flüssig.

„Wir wissen jetzt, wo sich die Rosinen im Kuchen befinden“, erklärt der Projektleiter des Geologischen Dienstes NRW. Mit weiteren schachbrettartigen Messungen oder auch mit Bohrungen könnten konkrete Standorte näher erkundet werden. Mit seismischen Messungen soll auch im Rheinland zwischen Viersen, Krefeld, Düsseldorf und Duisburg das Potenzial für geothermische Wärme erkundet werden. Bei den Messungen werden mit Vibrationen durch die 26 Tonnen schweren Vibro-Trucks Schallwellen erzeugt, die von den Gesteinsarten reflektiert werden.

„Tiefengeothermie kann in Zukunft ein wichtiger Pfeiler einer klimaneutralen Wärmeversorgung in Nordrhein-Westfalen werden. Das macht uns unabhängiger von fossilen Energielieferungen“, so NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). Wichtig sei, „dass die regionalen Akteurinnen und Akteure jetzt zügig anpacken und in einem guten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung der Tiefengeothermie gemeinsam weiter vorantreiben.“ Die Stadt Münster erklärt, eine Nutzung der Tiefengeothermie für eine klimafreundliche Wärmeversorgung „scheint möglich“. Der nächste Schritt sei eine 3D-Seismik, um genau Informationen für Bohrungen in dieser großen Tiefe zu haben, erläutert Stadtbaurat Robin Denstorff.