Zoo Krefeld : Erdmännchen haben ein Junges

Vater ist Erdmännchen Kimya, Nachfolger von Erdmann Toni; Muttertier ist Tonis Tocher Amari; sie ist eineinhalb Jahre alt und noch unerfahren. Foto: Vera Gorissen

Krefeld Das Jungtier ist zwei Wochen alt und noch in einem kritischen Alter, in dem das Überleben noch unsicher ist. Manches ist ungewöhnlich am Verhalten der Tiere.

