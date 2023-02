Winterkleidung und Babynahrung benötigt Yayla schickt Hilfskonvoi in Erdbebenregion

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit Tausenden Toten und Verletzten läuft die humanitäre Hilfe für die Betroffenen in der Region an. Auch das Krefelder Unternehmen Yayla hat eine Spendeninitiative ins Leben gerufen. Ein Hilfskonvoi soll demnächst mit Spenden für die Menschen vor Ort in Richtung Türkei losfahren. Gebraucht werden vor allem warme Winterkleidung, Decken und Babynahrung. „Wir sammeln gut erhaltene Kleidung und Nahrung für die Kleinsten. Alles sollte nach Möglichkeit in Kartions verpackt und gut beschriftet sein“, erklärt eine Mitarbeiterin des Unternehmens. Wer etwas spenden möchte, kann die Sachen am Dienstag, 7. Februar, bis 15 Uhr oder am Mittwoch, 8. Februar, bis 15 Uhr am Firmensitz, Emil-Schäfer-Straße 18, 47800 Krefeld, abgeben.